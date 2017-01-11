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СМИ: суд арестовал 15 объектов недвижимости и 564 млн рублей Улюкаева

СК продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного наказания

Следственный комитет РФ (СК) арестовал 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб, принадлежащих бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, сообщает «Коммерсантъ».

По словам заместителя председателя СК Игоря Краснова, следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного наказания.

Напомним, Улюкaeв был задержан 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти». В этот же день бывший глава Минэка был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

СМИ: суд арестовал 15 объектов недвижимости и 564 млн рублей Улюкаева

СК продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного наказания

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