Алексея Улюкаева продержат дома до весны

Во вторник Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного следственного управления СКР о продлении срока домашнего ареста бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву еще на три месяца — до 15 апреля. СКР обвиняет экс-министра в получении взятки в размере $2 млн.

Напомним, что бывший министр был задержан в офисе «Роснефти» сотрудниками ФСБ вечером 14 ноября 2016 года. В ГСУ СКР утверждают, что Алексей Улюкаев был задержан с поличным после получения в офисе нефтяной компании взятки. В двух сумках, которые Улюкаев получил в «Роснефти», по версии следствия, находилось $2 млн. О возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября.

Экс-министру были предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В СКР заявили, что Алексей Улюкаев получил деньги за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК Роснефть» купить госпакет акций в 50% ПАО «АНК «Башнефть». Сам Алексей Улюкаев отрицает свою вину. Защита чиновника заявляет, что он стал жертвой провокации, проведенной в офисе «Роснефти».

15 ноября президент России Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра.

В этот же день Басманный суд Москвы отправил Алексея Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав в избрании более мягкой меры пресечения. В частности, сам чиновник просил о подписке о невыезде, ссылаясь на то, что у него есть проблемы со здоровьем. Также он имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и двух престарелых родителей — в возрасте 84 и 85 лет.

Алексей Улюкаев находится под домашним арестом в своей квартире в элитном жилом комплексе «Золотые ключи-2» на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заседание, которое должно было начаться в 10.30, задержалось более чем на полтора часа. Опоздала защита Улюкаева — адвокат Лариса Каштанова пришла в суд в 11.45, заседание же началось после полудня.

Во время заседания Алексей Улюкаев выглядел сосредоточенным и отстраненным, смотрел только перед собой. Представитель обвинения Роман Нестеров попросил продлить срок домашнего ареста экс-министра, так как расследование продлили до 15 мая. После этого он заявил, что следствие располагает записями разговоров фигурантов дела.

— Прошу приобщить к материалом дела постановление о судебно-фонографической экспертизе, — отметил он. По словам Романа Нестерова, против Улюкаева уже дали показания несколько чиновников из Минэкономразвития и Росимущества. Роман Нестеров отметил, что ряд свидетелей по делу Улюкаева могут стать обвиняемыми, поэтому экс-министру надо продлить домашний арест.

Алексей Улюкаев, когда суд предоставил ему слово, попросил разрешения на прогулки на улице, посещение врачей и расширение списка посетителей.

— Прошу пускать к моей шестилетней дочери няню, — завершил речь Алексей Улюкаев.

Пока его квартиру могут посещать лишь близкие родственники и адвокаты, а также следователи и представители ФСИН.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

​​​​​​​После перерыва судья Елена Ленская приняла решение продлить домашний арест Алексею Улюкаеву до 15 апреля. Условия ареста не изменились. По ее словам, всю необходимую медицинскую помощь обвиняемый может получать на дому — у него проблемы с давлением. По мнению судьи, посещение медучреждений необязательно. А для вызова экстренных служб и сотрудников ФСИН Улюкаеву можно пользоваться телефоном.

Няню к ребенку тоже пока решено не пускать. Судья Елена Ленская объявила, что такое решение принято исходя из того, что Алексей Улюкаев занимал высокие госдолжности и обвиняется по особо тяжкой статье.

Суд также считает, что обвиняемый может скрыться за границу, уничтожить доказательства.

— Он может влиять на свидетелей и ход следствия, — заявила Ленская.

Алексей Улюкаев покинул здание суда через пять минут после того, как было принято решение о продлении его ареста.

