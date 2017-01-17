Москва обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей, заявили в Минюсте РФ.

«Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)», — заявил замглавы ведомства Георгий Матюшкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее во вторник ЕСПЧ опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным.

После публикации постановления сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является грубым вмешательством во внутренние дела России.