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Москва обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

Об этом заявили в Министерстве юстиции РФ

Фото: Getty Images/Mustafa Yalcin

Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей, заявили в Минюсте РФ.

«Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)», — заявил замглавы ведомства Георгий Матюшкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее во вторник ЕСПЧ опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным.

После публикации постановления сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является грубым вмешательством во внутренние дела России.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Москва обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

Москва обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»Об этом заявили в Министерстве юстиции РФ

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