Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приамурье

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли во время пожара в жилом доме города Свободный Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ИА «Амур.инфо», трагедия произошла накануне ночью в двухэтажном одноквартирном жилом доме.

Отмечается, что площадь пожара была незначительная, однако из-за сильного задымления погибли женщина 1951 года рождения, ее дочь 1988 года рождения, мужчина, возраст которого устанавливается, и мальчик 2011 года рождения. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, возгорание произошло в результате аварийной работы электрооборудования — перегрузки электросети. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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