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Три человека погибли при пожаре на Алтае

Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки

Три человека погибли при пожаре в селе Черемушкино Алтайского края. По данному факту следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщает altapress.ru, при тушении пожара спасатели обнаружили тела 39-летней женщины, ее 58-летнего отца и 17-летнего сына.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки. Свидетелем возгорания стала соседка погибших, она попыталась предпринять меры к спасению жильцов, однако огонь стремительно распространился по дому.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Три человека погибли при пожаре на Алтае

Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки

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