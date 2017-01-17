Путин в среду даст старт запуску газопровода Бованенково–Ухта-2

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции 18 января даст старт запуску газопровода Бованенково–Ухта-2, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Восемнадцатого января В.Путин в режиме видеоконференции даст старт к запуску газопровода Бованенково–Ухта-2, — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является самым большим на полуострове Ямал, его разработку ведет ПАО «Газпром».

Кроме того, президент даст старт вводу в эксплуатацию нефтепроводов Заполярье–Пурпе и Куюмба–Тайшет. Они смогут обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.