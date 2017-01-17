Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Путин в среду даст старт запуску газопровода Бованенково–Ухта-2

Разработку ведет ПАО «Газпром» Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения ведет ПАО «Газпром»

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции 18 января даст старт запуску газопровода Бованенково–Ухта-2, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Восемнадцатого января В.Путин в режиме видеоконференции даст старт к запуску газопровода Бованенково–Ухта-2, — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является самым большим на полуострове Ямал, его разработку ведет ПАО «Газпром».

Кроме того, президент даст старт вводу в эксплуатацию нефтепроводов Заполярье–Пурпе и Куюмба–Тайшет. Они смогут обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Читайте также:

Крым получил 20 млн кубометров газа из РФ

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Путин в среду даст старт запуску газопровода Бованенково–Ухта-2

Разработку ведет ПАО «Газпром» Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения ведет ПАО «Газпром»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке