МИД РФ прокомментировал иск Киева в Международный суд против России

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали подачу Украиной иска в Международный суд ООН в Гааге против России.

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, Россия намерена использовать доступные средства правовой защиты.

Произошедшее в МИД РФ назвали сиюминутными интересами.

«Российская Федерация всегда решительно осуждала любые проявления терроризма и активно борется с ним. Естественно, мы самым внимательным образом подходим к соблюдению своих обязательств в данной сфере», — отмечается в сообщении, передает телеканал «Звезда».

Напомним, ранее стало известно, что Киев подал в Международный суд ООН в Гааге иск против РФ за нарушение двух конвенций.