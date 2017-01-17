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МИД РФ прокомментировал иск Киева в Международный суд против России

В ведомстве подчеркнули, что страна будет использовать доступные средства правовой защиты

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали подачу Украиной иска в Международный суд ООН в Гааге против России.

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, Россия намерена использовать доступные средства правовой защиты.

Произошедшее в МИД РФ назвали сиюминутными интересами.

«Российская Федерация всегда решительно осуждала любые проявления терроризма и активно борется с ним. Естественно, мы самым внимательным образом подходим к соблюдению своих обязательств в данной сфере», — отмечается в сообщении, передает телеканал «Звезда».

Напомним, ранее стало известно, что Киев подал в Международный суд ООН в Гааге иск против РФ за нарушение двух конвенций.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

МИД РФ прокомментировал иск Киева в Международный суд против России

В ведомстве подчеркнули, что страна будет использовать доступные средства правовой защиты

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