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Порошенко поручил подать иск в Международный суд ООН против РФ

По мнению украинского лидера, РФ якобы нарушила две конвенции — о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации

Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

Президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству подать иск в Международный суд ООН. 

Об этом он сказал в ходе встречи с бывшим главой меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Мустафой Джемилевым, замминистра иностранных дел Еленой Зеркаль и заместителями главы администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

По мнению Порошенко, Россия якобы нарушила Конвенцию ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенцию по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Он отметил, что работы по досудебному процессу завершены и он уже дал поручение передать иск «уже сегодня».

Порошенко также указал, что лично контролирует все предыдущие иски против России. 

Напомним, в сентябре 2016 года Киев подал против Москвы иск в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. Он обвинил РФ в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Порошенко поручил подать иск в Международный суд ООН против РФ

Порошенко поручил подать иск в Международный суд ООН против РФПо мнению украинского лидера, РФ якобы нарушила две конвенции — о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации

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