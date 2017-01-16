Порошенко поручил подать иск в Международный суд ООН против РФ

Президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству подать иск в Международный суд ООН.



Об этом он сказал в ходе встречи с бывшим главой меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Мустафой Джемилевым, замминистра иностранных дел Еленой Зеркаль и заместителями главы администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

По мнению Порошенко, Россия якобы нарушила Конвенцию ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенцию по ликвидации всех форм расовой дискриминации.



Он отметил, что работы по досудебному процессу завершены и он уже дал поручение передать иск «уже сегодня».



Порошенко также указал, что лично контролирует все предыдущие иски против России.



Напомним, в сентябре 2016 года Киев подал против Москвы иск в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. Он обвинил РФ в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море.