Главу СБУ попросили возбудить уголовное дело против Порошенко

Уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко попросил возбудить экс-замгенпрокурора страны Ренат Кузьмин. С соответствующей просьбой он обратился к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Кузьмин на своей странице в соцсети пояснил, что президент «систематически совершает умышленные действия во вред Украине».

Он пояснил, что на территории Российской Федерации работает фабрика Порошенко и реализуется производимая на ней продукция. По словам Кузьмина, глава украинского государства говорит о войне с Россией, однако в 2016 году его фабрика, которая находится в Липецке, перечислила в государственный бюджет России, из которого финансируется армия, 600 млн рублей, сообщает «Русская планета».

Кузьмин ранее выступал инициатором проверки Порошенко со стороны национального антикоррупционного комитета. Он отметил, что при вступлении в должность тот скрыл факт конфликта интересов, связанного с ведением бизнеса.