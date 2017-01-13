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Главу СБУ попросили возбудить уголовное дело против Порошенко

С инициативой выступил экс-замгенпрокурора страны Кузьмин

Уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко попросил возбудить экс-замгенпрокурора страны Ренат Кузьмин. С соответствующей просьбой он обратился к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Кузьмин на своей странице в соцсети пояснил, что президент «систематически совершает умышленные действия во вред Украине».

Он пояснил, что на территории Российской Федерации работает фабрика Порошенко и реализуется производимая на ней продукция. По словам Кузьмина, глава украинского государства говорит о войне с Россией, однако в 2016 году его фабрика, которая находится в Липецке, перечислила в государственный бюджет России, из которого финансируется армия, 600 млн рублей, сообщает «Русская планета».

Кузьмин ранее выступал инициатором проверки Порошенко со стороны национального антикоррупционного комитета. Он отметил, что при вступлении в должность тот скрыл факт конфликта интересов, связанного с ведением бизнеса.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Главу СБУ попросили возбудить уголовное дело против Порошенко

С инициативой выступил экс-замгенпрокурора страны Кузьмин

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