Верховную раду могут распустить весной 2017 года

Верховная рада (ВР) Украины уже весной 2017 года может быть распущена, после чего стране предстоит провести досрочные парламентские выборы. Как рассказал «Известиям» источник в ВР, необходимость досрочно прекратить деятельность украинских законодателей возникла из-за нежелания парламентских партий работать в существующем составе, поэтому с наступлением весны украинский парламент будет распущен.

Одним из главных инициаторов прекращения работы VIII созыва рады является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Кроме того, идею поддерживает «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко. По оценкам экспертов, нынешние правящие партии, хотя и пройдут в новую раду, несколько растеряют свои силы. В особенности это касается «Народного фронта» Арсения Яценюка. Зато прирастет депутатами, судя по всему, «Оппозиционный блок». Кстати, по причине весьма вероятного роспуска принятие многих антироссийских законопроектов затягивается, поэтому пока временно можно ожидать снижения количества и частоты появления таких инициатив.

– Большинство фракций в парламенте выступает за роспуск рады. Это произойдет, скорее всего, весной 2017 года. В случае досрочных выборов пройдут в парламент «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Оппозиционный блок» и «Блок Петра Порошенко» (БПП), правда, последний исключительно за счет адмресурса. У «Народного фронта» шансов практически нет, — рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Верховной раде. — На сегодняшний момент еще не сформировалось сильной оппозиционной партии, однако в парламенте наметился серьезный раскол, и прошедшим порог придется идти на серьезные компромиссы, в том числе и по пунктам минских соглашений. Будет формироваться новая коалиция, появится больше внефракционных депутатов.



По словам источника, слабые шансы у новичков — «Аграрной партии», «Успешной Украины», «За жизнь», «Партии Саакашвили» и т.д.



Согласно последним опросам, досрочные выборы поддерживают 47,2% украинцев, а против выступают 44,9%. Однако народный депутат ВР Евгений Мураев заявил «Известиям», что не стоит верить опросам, поскольку реальное число сторонников новых парламентских выборов на Украине больше.

— Когда 85% украинцев недовольны жизнью и прекрасно понимают, что в этом виновата власть, а выборов, по опросам, хотят только 47%, у меня это вызывает много вопросов. Как-то одно с другим не коррелирует. Досрочные выборы в 2017 году Украине, безусловно, нужны, поскольку эта власть ведет нас не тем курсом. Это видно в первую очередь по уровню жизни и состоянию экономики. Я абсолютно уверен, что в 2017 году Верховная рада будет распущена, потому что она совершенно недееспособна, а результаты ее работы очевидны, — подчеркнул Евгений Мураев.

Председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики из «Блока Петра Порошенко» (БПП) Нина Южанина подтвердила в беседе с «Известиями», что разговоры о роспуске рады действительно ведутся. Однако, по ее словам, в «Блоке Петра Порошенко» не очень хотят подобного сценария.

— О роспуске Верховной рады VIII созыва я слышу с тех пор, как она начала работать. Существуют разные мнения и желания. Мы пока работаем. Если досрочные выборы будут, то мы пойдем на них. Прогнозировать расклад я не могу, — сказала Нина Южанина.

Внефракционный депутат Александр Марченко считает, что сегодня за проведение досрочных парламентских выборов выступают все политические силы, учитывая то, к чему пришла страна через три года после майдана и каким путем она движется.



Украинский политолог, директор киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также отметил в разговоре с «Известиями», что роспуск ВР в 2017 году крайне вероятен — «если не весной, то осенью 2017 года точно».

— Мы получим другую Верховную раду. Там будет меньше представлена компания Яценюка, которая как партия не пройдет. Хотя, конечно, они могут сделать какой-то ребрендинг и какие-то шансы пробиться у них есть, но такой большой фракции, как сейчас, эта публика не получит. Это позитивно. Представить себе, что в новом составе парламента появится коалиция, которая решительно изменит вектор движения страны, я не могу. Сегодняшний расклад не дает оснований на это надеяться. При этом усилятся позиции «Оппозиционного блока», который, скорее всего, получит представительство вдвое больше, чем сегодня. Остальными же будут те, кто ориентирован жестко антироссийски и против поиска компромиссов. Решительного изменения расклада сил можно добиться, только если будет политическая воля у Дональда Трампа найти компромисс с Владимиром Путиным по вопросу завершения кризиса на востоке Украины, — считает Михаил Погребинский.

В пресс-службе партии «Батькивщина» на запрос «Известий» сообщили, что не могут на него ответить, «поскольку мы в партии, к сожалению, приняли решение два года назад не общаться с российской прессой».