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Московский суд признал события на Майдане госпереворотом

Дорогомиловский суд удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника

Фото: TASS/Zuma/Jodi Hilton

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», — сказал судья Анна Шипикова.

Как сообщает агентство «РИА Новости», в ходе процесса суд допросил высших руководителей Украины, оставивших свои посты, в том числе бывшего президента страны Виктора Януковича.   се свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.

Напомним, Владимир Олейник обратился в российский суд для признания юридического факта совершения на Украине государственного переворота и нелегитимности действующей власти.

Дело в том, что экс-депутат Верховной рады искал правды в различных украинских инстанциях, но на Украине ход этому делу не дали. Однако гражданин любого государства, входящего в ООН, может обратится за защитой своих прав в любой суд стран-членов Организации объединенных наций.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что стрельба, открытая по людям на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, была спланированной операцией по свержению действующей власти республики.

В свою очередь бывший глава администрации экс-президента Украины Андрей Клюeв заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году заранее подготовили спецслужбы США, а непосредственными организаторами, по его мнению, являются секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат Сергей Пашинский.

Напомним, 21 ноября 2013 года на главной киевской площади Независимости — майдане Незалежности — сторонники евроинтеграции организовали массовые протестные акции, в результате которых произошла насильственная смена власти. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Московский суд признал события на Майдане госпереворотом

Московский суд признал события на Майдане госпереворотомДорогомиловский суд удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника

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