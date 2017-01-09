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Николай Азаров: создание правительства в изгнании вполне реально

За признанием российским судом событий 2014 года в Киеве госпереворотом последуют обращения в международные инстанции

Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Гунеев

Под занавес 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Сейчас «Комитет спасения Украины», который инициировал разбирательства, готовится к дальнейшим действиям. В комитете утверждают, что обращение в московский суд — лишь первый этап, теперь аналогичные иски будут поданы в международные инстанции, под давлением которых, как предполагается, дело о госперевороте будут вынуждены рассмотреть и украинские суды. Кроме того, в комитете не исключили идею создания правительства в изгнании.

Как рассказал «Известиям» бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров, решение Дорогомиловского суда имеет большое значение и позволит обратиться в международные инстанции. Кроме того, политик считает возможным создание правительства в изгнании, однако для этого должны созреть  условия на самой Украине.

— Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов. Мы надеемся также, что украинские суды, хотя они нам изначально и отказали, под напором имеющихся доказательств будут вынуждены принять к рассмотрению наши иски. Решение Дорогомиловского суда имеет очень большое значение. Поскольку это признание факта — совершенно очевидного, — что в стране произошел государственный переворот, — отметил Николай Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что создание «Комитетом спасения Украины» правительства в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

— Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия, — заявил Николай Азаров.

Между тем, по мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования, политолога Ростислава Ищенко, обращаться в суды и создавать правительство в изгнании сегодня уже поздно.

— Правительство в изгнании нужно было создавать в 2014 году и тогда же начинать действовать. И не в суды подавать, а активно выступать на международной арене, в России, искать поддержку на Украине, заявлять о том, что они являются законной властью. А не сейчас, спустя несколько лет, когда на Украине прошли парламентские и президентские выборы, а Петр Порошенко международно признан. Конечно, переворот был — этого никто не отрицает, но после этого пришедшая власть была легитимизирована путем выборов. Ни российский, ни швейцарский, ни китайский суд не может ничего предпринять в отношении этой власти, поскольку эти суды не обладают экстерриториальностью. Решение о конституционности или неконституционности власти принимает либо Конституционный суд Украины — это внутренняя легитимность, либо Совет Безопасности ООН — это внешняя легитимность, — подчеркнул политолог.

Ростислав Ищенко отметил, что любое государство имеет право не признавать украинскую власть, как и любую другую, отозвав свое признание в установленном порядке.

— Но для этого не нужно решение суда. Подавать в суды можно лишь только для одного: чтобы в очередной раз поговорить, что на Украине произошел госпереворот. Но с международно-правовой точки зрения это не имеет никакого значения, — заключил эксперт.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Николай Азаров: создание правительства в изгнании вполне реально

Николай Азаров: создание правительства в изгнании вполне реальноЗа признанием российским судом событий 2014 года в Киеве госпереворотом последуют обращения в международные инстанции

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