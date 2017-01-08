Киевский суд разрешил арестовать Януковича

Киевский суд разрешил арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом заявили СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы Украины

«Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича,», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Януковича бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка обвиняют в том числе и похищении помощника митрополита Владимира.

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