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Киевский суд разрешил арестовать Януковича

Экс-президента Украины обвиняют в давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата

Киевский суд разрешил арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом заявили СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы Украины

«Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича,», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Януковича бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка обвиняют в том числе и похищении помощника митрополита Владимира.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Киевский суд разрешил арестовать Януковича

Экс-президента Украины обвиняют в давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата

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