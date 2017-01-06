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Суд в Киеве арестовал дом и бриг Януковича

В постановлении говорится о запрете бывшему президенту Украины распоряжаться указанным имуществом

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича, в том числе на его дом и судно «Бриг», сообщила пресс-служба суда.

«Наложить арест на жилой дом, два гаража в полуподземном паркинге, судно марки «Бриг» путем запрета лицам, которые имеют соответствующее право, распоряжаться указанным имуществом», — приводит ТАСС выдержку из постановления суда.

Как указано в документе, Виктора Януковича подозревают в государственной измене, пособничеству изменению государственной границы Украины и ведению агрессивной войны.

В декабре 2016 года​ суд на закрытом заседании. санкционировал задержание бывшего украинского лидера.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Суд в Киеве арестовал дом и бриг Януковича

В постановлении говорится о запрете бывшему президенту Украины распоряжаться указанным имуществом

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