Путин: РФ готова стать гарантом в приднестровском урегулировании

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с со своим молдавским коллегой Игорем Додоном заявил, что Москва выступает за территориальную целостность Республики Молдова и надеется, что Кишинев сохранит свой внеблоковый статус.



Он отметил, что вопрос приднестровского урегулирования «обстоятельно» поднимался на переговорах и Россия готова взять на себя роль посредника и гаранта в этом конфликте.



«Необходимо стремиться к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права», — сказал Путин, подчеркнув, что наметившиеся в 2016 году позитивные подвижки в переговорах будут способствовать повышению доверия между сторонами конфликта.



Российский президент поприветствовал мужество Игоря Додона, который совершил визит в Приднестровье.



«Это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но и восстановить территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые в Приднестровье проживают», — заметил Путин.



Глава государства выразил надежду, что такой шаг президента Молдавии создаст условия для начала конструктивных, серьезных переговоров по приднестровскому урегулированию.

Напомним, что план Игоря Додона по урегулированию приднестровского конфликта предполагает вхождение ПМР в состав Молдавии на федеративных условиях.



Приднестровье провозгласило независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне событий «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии.



Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами РФ и Молдавии.

