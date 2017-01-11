Кишинев и Тирасполь идут к урегулированию через Москву

Молдавский президент Игорь Додон 16–18 января собирается посетить Москву с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помимо восстановления плодотворного сотрудничества между Москвой и Кишиневом лидеры России и Молдавии обсудят и приднестровское урегулирование. После этого лидеры Молдавии и ПМР встретятся вновь. На прошлой неделе состоялась первая за восемь лет встреча между президентами Молдавии и Приднестровья, которую оба политика оценили как положительную и пообещали продолжить диалог.

Конфликт на левом берегу Днестра находится в замороженном состоянии уже много лет. Как ранее заявлял «Известиям» новоизбранный президент ПМР Вадим Красносельский, обсуждать изменение политического статуса непризнанной республики с Додоном он не собирается, поскольку незыблемая цель Тирасполя — это независимость и последующее вхождение в состав России. В то же время президент Игорь Додон рассказал «Известиям», что, по его мнению, именно Москва должна стать гарантом разрешения конфликта, ведь уже в обозримом будущем дискуссии по урегулированию ситуации всё же начнутся.

— Я оцениваю результаты встречи (с Вадимом Красносельским. — «Известия») как очень хорошие, дающие надежды на дальнейший диалог. Это первый разговор за последние несколько лет отсутствия встреч на высшем уровне. Мы обсудили вопросы, касающиеся текущих проблем. Политическое урегулирование не обсуждалось, потому что наши коллеги с левого берега пока не готовы обсуждать этот вопрос. Но сейчас самое важное —сконцентрироваться на решении тех проблем, которые волнуют простых граждан на обоих берегах Днестра. Моя позиция осталась неизменной: Молдавия — единая страна. И я уверен, что мы найдем общий язык по приднестровскому урегулированию. Даже если у нас разное видение насчет будущего нашей страны, это не означает, что мы не можем встречаться с коллегами с левого берега и обсуждать существующие проблемы, — заявил «Известиям» Игорь Додон.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент Молдавии рассказал, что в ближайшие недели состоится новая встреча с Вадимом Красносельским и на этот раз, скорее всего, в Кишиневе. Кроме того, по его словам, Москва должна и будет играть ключевую роль гаранта в будущем приднестровском урегулировании.

— Обязательно будем обсуждать на встрече с Владимиром Путиным приднестровское урегулирование, как и многие другие вопросы. Без Москвы мы приднестровскую проблему решить не сможем, — заключил Игорь Додон в беседе с «Известиями».

Председатель комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников заявил «Известиям», что Россия, безусловно, является гарантом политического урегулирования приднестровского конфликта, а также безопасности для жителей ПМР. Политик отметил, что желание Игоря Додона решить проблему, с которой до этого момента никто не смог совладать, можно только приветствовать и поддерживать.

— Додон пытается решить этот вопрос иначе, чем его предшественники, в том числе пытаясь воссоединить страну. И если он сможет обеспечить для Приднестровья вхождение в Молдавию на федеративных или конфедеративных условиях, которые будут приемлемы для приднестровцев, это будет только плюсом. ПМР для Молдавии — такая болевая точка, с которой до сих пор ни один президент не смог разобраться. Даже коммунист. Это, конечно, будет обсуждаться. Если бы всё зависело от одного Додона, то проблема была бы решена в ближайшее время. Но боюсь, что власти, которой обладает Додон, пока недостаточно. В Молдавии довольно сложный состав парламента, исполнительная власть не в его руках. Но попытки Додона как-то попытаться решить эти вопросы и выстроить евразийский вектор сотрудничества с Россией можно только приветствовать, — подчеркнул Леонид Калашников.

Напомним, что план Игоря Додона по урегулированию приднестровского конфликта предполагает вхождение ПМР в состав Молдавии на федеративных условиях. И, несмотря на заявления приднестровских властей о том, что этот вариант ими даже не рассматривается, рано или поздно обсуждать эти вопросы всё же придется. К тому же, учитывая, что вторая встреча Додона и Красносельского состоится после диалога молдавского президента с российским лидером, можно предположить, что постепенное продвижение на этом направлении, как минимум с точки зрения налаживания прагматичных отношений между Кишиневом и Тирасполем, начнется уже в скором времени.