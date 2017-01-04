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Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу впервые за восемь лет

В ходе переговоров стороны затронули первостепенные вопросы взаимодействия республик

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Президент Молдавии Игорь Додон впервые провел встречу с главой непризнанной республики Приднестровье Вадимом Красносельским, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи стороны затронули первостепенные вопросы взаимодействия республик.

«Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон», — указано в сообщении на сайте главы Приднестровья.

Вместе с тем лидер ПМР отметил, что встреча носит ознакомительный характер.

В свою очередь президент Молдавии поздравил Вадима Красносельского с победой на выборах и обратил внимание на то, что эта встреча стала первой встречей лидеров республик с 2008 года.

Выборы президента Приднестровья состоялись 11 декабря. Вадиму Красносельскому удалось набрать 62,23% голосов и одержать победу в первом туре голосования. Он вступил в должность 16 декабря.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу впервые за восемь лет

Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу впервые за восемь летВ ходе переговоров стороны затронули первостепенные вопросы взаимодействия республик

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