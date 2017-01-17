Полиция возбудила дело о побоях в отношении Павленского

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о побоях в отношении художника-акциониста Павла Павленского. Как сообщил источник в правоохранительных органах, его подозревают в избиении актера «Театра. doc».

«Возбуждено уголовное дело в отношении художника-акциониста Павла Павленского по статье «Побои», — приводит ТАСС слова источника.

Факт возбуждения дела также подтвердила пресс-служба столичного главка МВД, однако ее представитель не уточнил личности подозреваемого. По версии следствия, 31 октября 2016 года группа неизвестных из хулиганских соображений нанесла телесные повреждения мужчине у дома 12 Казенного переулка.

Ранее СМИ сообщили, что актер «Театра. doc» подал заявление об избиении против художника-акциониста Павла Павленского.

Кроме того, Следственный комитет ведет доследственную проверку в отношении Павленского о заявлению актрисы «Театра. doc» Анастасии Слониной об изнасиловании. Сам художник считает это дело провокацией.