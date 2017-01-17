Аваков призвал силовиков «вернуть» Донбасс и Крым в 2017 году

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ключевой задачей украинских силовиков на 2017 год восстановление суверенитета в Донбассе и возвращение Крыма.



Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом он сказал на коллегии Государственной пограничной службы Украины.



«В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму», — сказал он, отметив, что этой задачей будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничные войска.



По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.



«Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться», — подчеркнул Аваков, указав, что государство рассчитывает на решительные действия сотрудников погранслужбы и их волю к обеспечению данного процесса.



Также глава украинского силового ведомства обозначил сроки выполнения миссии — после разработки плана в течение двух недель необходимо обеспечить контроль над границей.



Это не первый раз, когда глава украинского МВД анонсирует «возвращение Крыма и Донбасса». Так, в конце ноября 2016 года Аваков заявил, что якобы в ближайшие два года Киевом будет проведена операция по «возвращению Донбасса в состав Украины». Причем тогда ключевая роль отводилась нацгвардии.



При этом президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что военного решения проблемы Донбасса не существует.

