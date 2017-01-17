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Аваков призвал силовиков «вернуть» Донбасс и Крым в 2017 году

По словам главы украинского МВД, этой долгосрочной миссией должны заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции и пограничники

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что  ключевой задачей украинских силовиков на 2017 год восстановление суверенитета в Донбассе и возвращение Крыма.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом он сказал на коллегии Государственной пограничной службы Украины.

«В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму», — сказал он, отметив, что этой задачей будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничные войска.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

«Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться», — подчеркнул Аваков, указав, что государство рассчитывает на решительные действия сотрудников погранслужбы и их волю к обеспечению данного процесса.

Также глава украинского силового ведомства обозначил сроки выполнения миссии — после разработки плана в течение двух недель необходимо обеспечить контроль над границей. 

Это не первый раз, когда глава украинского МВД анонсирует «возвращение Крыма и Донбасса». Так, в конце ноября 2016 года Аваков  заявил, что якобы в ближайшие два года Киевом будет проведена операция по «возвращению Донбасса в состав Украины». Причем тогда ключевая роль отводилась нацгвардии.

При этом президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что военного решения проблемы Донбасса не существует.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Аваков призвал силовиков «вернуть» Донбасс и Крым в 2017 году

По словам главы украинского МВД, этой долгосрочной миссией должны заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции и пограничники

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