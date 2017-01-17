Маккейн: Россия сокращает отставание от США в военном потенциале

Сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн сообщил, что разрыв в военных потенциалах России и Соединенных Штатов заметно сократился.

Об этом конгрессмен заявил во вторник в эфире телеканала MSNBC.

«Если мы посмотрим на растущую военную мощь России, мы увидим, что разрыв в военном потенциале Москвы и Вашингтона стремительно сокращается», — подчеркнул сенатор.

Ранее группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном подготовила законопроект новых санкций в отношении России в связи с «вмешательством» в предвыборный процесс в США.