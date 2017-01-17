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Маккейн: Россия сокращает отставание от США в военном потенциале

Американский сенатор обратил внимание на рост военной мощи Москвы

Сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн сообщил, что разрыв в военных потенциалах России и Соединенных Штатов заметно сократился.

Об этом конгрессмен заявил во вторник в эфире телеканала MSNBC.

«Если мы посмотрим на растущую военную мощь России, мы увидим, что разрыв в военном потенциале Москвы и Вашингтона стремительно сокращается», — подчеркнул сенатор.

Ранее группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном подготовила законопроект новых санкций в отношении России в связи с «вмешательством» в предвыборный процесс в США.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Маккейн: Россия сокращает отставание от США в военном потенциале

Американский сенатор обратил внимание на рост военной мощи Москвы

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