Метят в Россию, попадут в своих

Суть нового законопроекта, за который взялись американские сенаторы, состоит в следующем. Внутри Республиканской партии есть несколько сенаторов, которые целенаправленно строят свой политический бизнес на борьбе с Россией. В первую очередь это Джон Маккейн и Линдсей Грэм. Они являются главными зачинщиками всех акций, направленных на ужесточение позиции по отношению к России.

На протяжении долгого времени они активно критиковали демократов и лично Обаму за чрезмерную мягкость по отношению к России. Достаточно вспомнить, как в 2012 году во время предвыборных дебатов Митт Ромни назвал Россию главным геополитическим противником Америки, а Барак Обама поднял его на смех. Что особенно интересно, что после этого Ромни подняли на смех те же самые либеральные СМИ, которые сегодня рассказывают миру, как опасна и страшна Россия, которые сегодня активно распространяют информацию о «российском вмешательстве в американские выборы» и об угрозе демократии, которая якобы исходит из Москвы.

Так вот, тогда те же самые продемократические СМИ выставляли Митта Ромни как ничего не понимающего политика. «Какая же Россия главный геополитический противник?» — писали они.

Критиковать Обаму за излишнюю мягкость по отношению к России стало традицией для значительной части Республиканской партии. В ходе только что завершившейся избирательной кампании кандидат в вице-президенты Майк Пенс на дебатах с Тимом Кейном «разносил» Обаму и Хиллари Клинтон за чрезмерную мягкость по отношению к России и призывал занять более жесткую позицию, в частности, по украинскому вопросу. Внутри Республиканской партии есть достаточно влиятельное крыло, которое считает, что Россия должна быть наказана за свою политику. Поэтому сам факт появления этого законопроекта большого удивления вызывать не должен.

Другой вопрос, почему эта инициатива всплыла именно сейчас? Скорее всего, это попытка торпедировать Рекса Тиллерсона, чью кандидатуру Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, чтобы, во-первых, ослабить Трампа, а во-вторых, довести до логического завершения тему связи Трампа с Россией.

При этом, следует отметить, что поддержка республиканцами подобных законопроектов не только создаст проблемы для Рекса Тиллерсона, но и нанесет удар по их собственной партии.

Впервые с 1920 года у республиканцев появилась возможность контролировать не только президентский пост и обе палаты Конгресса, но еще и Верховный суд. Кроме того, республиканцы уже контролируют две трети региональных законодательных собраний и большую часть губернаторов.

Это значит, что сегодня Республиканская партия тотально доминирует в публичном американском пространстве. В этих условиях организовывать раскол по достаточно вторичному российскому вопросу было бы, мягко говоря, недальновидно.

Поэтому я склонен считать, что эта инициатива останется PR–ходом и реализована не будет. рискну предположить, что у республиканцев все-таки хватит ума не подставлять подножку только что избранному президенту от своей партии. Хотя есть и риск его прохождения.

Впрочем, вся эта история - внутреннее дело республиканской партии и отношения Трампа с истеблишментом, и Россия на это реагировать не должна. При этом, мы понимаем, что антироссийская инерция в американском истеблишменте, в том числе, и республиканском, очень велика. И президенту Дональду Трампу, очевидно, придется в ближайшее время с этим что-то делать.

Нам же следует следить за высказываниями наших политиков. Все оскорбительные выпады, особенно с расистским подтекстом, в адрес американских официальных лиц, в том числе американского президента Барака Обамы, сейчас недопустимы. У американцев есть такая особенность: они могу ненавидеть Обаму, считать его политику крайне вредной, но при этом будут крайне болезненно воспринимать любые оскорбления извне. Поэтому сейчас очень важно не скатываться в конфронтационную, оскорбительную лексику, по отношению к уходящему президенту.

Автор — президент холдинга «Минченко Консалтинг»