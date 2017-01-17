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Додон: никто в Молдавии пока не рискнет признать Крым росиийским

Президент республики пояснил, что Кишиневу нужно выстраивать отношения с Киевом для решения приднестровского вопроса

Никто из молдавских политиков сейчас не готов признать Крым российским, поскольку Кишиневу необходимо выстраивать отношения с Киевом для решения проблемы Приднестровья, заявил президент Молдавии Игорь Додон во вторник на пресс-конференции.

«Надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — сообщил молдавский лидер журналистам.

При этом Игорь Додон подчеркнул, что он не менял свою позицию по этому вопросу и в будущем менять не собирается.

Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя) поддержали инициативу воссоединения с Россией.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Додон: никто в Молдавии пока не рискнет признать Крым росиийским

Президент республики пояснил, что Кишиневу нужно выстраивать отношения с Киевом для решения приднестровского вопроса

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