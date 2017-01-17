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Мороза в крещенскую ночь в столице не будет

Температура в ночь на 19 января составит минус 7–9 градусов

Температура воздуха в столице в крещенскую ночь приблизится к классическим сезонным показателям, но сильного мороза не будет: ожидается минус 7–9 градусов в Москве, до минус 11 градусов в области, поэтому все желающие смогут в комфортных условиях окунуться в иордань. Днем прогнозируется усиления ветра до 17 м/с, а также потепление до минус 1–3 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На неделе синоптики обещают комфортную зимнюю погоду, сообщает сетевое издание m24.ru.

А вот в регионы России, как ранее писали «Известия», на Крещение придет похолодание. Самая холодная ночь ждет Якутию и Красноярский край, где температура опустится до минус 40 градусов. Зато самая теплая ночь будет на Черноморском побережье и на северо-западе Европейской России.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Мороза в крещенскую ночь в столице не будет

Температура в ночь на 19 января составит минус 7–9 градусов

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