Мороза в крещенскую ночь в столице не будет

Температура воздуха в столице в крещенскую ночь приблизится к классическим сезонным показателям, но сильного мороза не будет: ожидается минус 7–9 градусов в Москве, до минус 11 градусов в области, поэтому все желающие смогут в комфортных условиях окунуться в иордань. Днем прогнозируется усиления ветра до 17 м/с, а также потепление до минус 1–3 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На неделе синоптики обещают комфортную зимнюю погоду, сообщает сетевое издание m24.ru.

А вот в регионы России, как ранее писали «Известия», на Крещение придет похолодание. Самая холодная ночь ждет Якутию и Красноярский край, где температура опустится до минус 40 градусов. Зато самая теплая ночь будет на Черноморском побережье и на северо-западе Европейской России.