ФСИН не обнаружила нарушений в ИК-7 в Карелии, где содержался Дадин

Нарушения в ИК-7 в Карелии, где содержался осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин, не выявлены, сообщила пресс-служба Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).



Как указано в сообщении на сайте ведомства, ФСИН провела проверку информации в отчете членов СПЧ Игоря Каляпина и Павла Чикова по итогам посещение исправительного учреждения.

«Сообщаем, что сведения, изложенные в отчете, своего подтверждения не нашли», — сообщается в заключении ФСИН.

Ильдар Дадин в декабре 2015 года был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (статья 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий»).