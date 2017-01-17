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ФСИН не обнаружила нарушений в ИК-7 в Карелии, где содержался Дадин

Федеральная служба исполнения наказаний провела проверку по информации, изложенной членами СПЧ после посещения колонии

Нарушения в ИК-7 в Карелии, где содержался осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин, не выявлены, сообщила пресс-служба Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Как указано в сообщении на сайте ведомства, ФСИН провела проверку информации в отчете членов СПЧ Игоря Каляпина и Павла Чикова по итогам посещение исправительного учреждения.

«Сообщаем, что сведения, изложенные в отчете, своего подтверждения не нашли», — сообщается в заключении ФСИН.

Ильдар Дадин в декабре 2015 года был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (статья 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий»).

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

ФСИН не обнаружила нарушений в ИК-7 в Карелии, где содержался Дадин

Федеральная служба исполнения наказаний провела проверку по информации, изложенной членами СПЧ после посещения колонии

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