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Истфак МГУ получил материалы по диссертации Мединского

Документы будут рассмотрены в установленном порядке

Исторический факультет МГУ имени Ломоносова получил материалы по диссертации министра культуры Владимира Мединского в декабре, они будут рассмотрены в установленном порядке. Об этом сообщил декан факультета профессор Иван Тучков.

«В конце декабря департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки направил некоторые материалы по диссертации Владимира Мединского в адрес исторического факультета МГУ. Они будут рассмотрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал заявление в Минобрнауки с просьбой лишить Мединского ученой степени, так как его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» «абсурдна и не имеет научной ценности». Сам министр назвал ситуацию вокруг своей диссертации «фантасмагорической историей».

Ранее «Известия» писали, что диссертационное дело Мединского могут рассмотреть в январе.

Владимир Мединский окончил факультет международной журналистики МГИМО с красным дипломом в 1992 году. Министр является профессором и доктором исторических наук.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Истфак МГУ получил материалы по диссертации Мединского

Документы будут рассмотрены в установленном порядке

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