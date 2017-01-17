Истфак МГУ получил материалы по диссертации Мединского

Исторический факультет МГУ имени Ломоносова получил материалы по диссертации министра культуры Владимира Мединского в декабре, они будут рассмотрены в установленном порядке. Об этом сообщил декан факультета профессор Иван Тучков.

«В конце декабря департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки направил некоторые материалы по диссертации Владимира Мединского в адрес исторического факультета МГУ. Они будут рассмотрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал заявление в Минобрнауки с просьбой лишить Мединского ученой степени, так как его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» «абсурдна и не имеет научной ценности». Сам министр назвал ситуацию вокруг своей диссертации «фантасмагорической историей».

Ранее «Известия» писали, что диссертационное дело Мединского могут рассмотреть в январе.



Владимир Мединский окончил факультет международной журналистики МГИМО с красным дипломом в 1992 году. Министр является профессором и доктором исторических наук.

