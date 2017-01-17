МИД: решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» не учитывает позицию РФ

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенное по «закону Димы Яковлева», не учитывает доводы российских властей и создает преференции для граждан США. Такое заявление сделал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.



«Мы, несомненно, будем обжаловать решение. Вызывает серьезное недоумение тот факт, что суд создал преференции американским гражданам», — приводит «РИА Новости» слова уполномоченного по вопросам прав человека.

Он также отметил, что после решения ЕСПЧ граждане США смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, не исчерпав другие внутригосударственные средства правовой защиты, которые являются обязательными для других участников конвенции.

Кроме того, Константин Долгов подчеркнул, что «закон Димы Яковлева» играет важную роль, поскольку американская сторона еще не решила ни одну проблему, связанную с усыновлением гражданами страны российских детей.