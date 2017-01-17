В Оренбурге неизвестные похитили 12-летнюю школьницу

Неизвестные похитили 12-летнюю школьницу в Оренбурге, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.



«По данным следствия, около 15:00 17 января неизвестные, находясь возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева города Оренбурга, применив насилие, против воли потерпевшей посадили в автомобиль «Лада Гранта» белого цвета 12-летнюю Дьякову Анастасию Дмитриевну и увезли ее в неизвестном направлении», — указано в сообщении на сайте ведомства.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Сейчас опытные следователи-криминалисты и сотрудники полиции ведут поиск пропавшей. Девочка одета в пуховик черного цвета, удлиненный, шапку фиолетового цвета, сапоги дутые черного цвета. В следственном управлении попросили сообщать об обстоятельствах похищения всех, кому что-либо об этом известно.