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Волонтеры в Приамурье провели рейд по поиску контрафактного алкоголя

Акция прошла в Благовещенске в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Приангарье

Волонтеры, общественники и журналисты Благовещенска провели рейд по выявлению в городе торговых точек, где могут незаконно продавать контрафактный алкоголь. Такая акция прошла в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Приангарье.

Для большего охвата территории общественники разделились на две группы. Одни поехали проверять магазины в микрорайон, а другие решили обследовать центр города. 

В итоге волонтеры объездили несколько магазинов и в большинстве случаев запрещенную продукцию в продаже не обнаружили. Однако позже запрещенная продукция нашлась в самом центре города. Огуречный лосьон стоял на прилавке в одном из ларьков на цокольном этаже торгового центра, его без проблем продали журналистам, отмечает ИА «Амур.инфо».

В амурском управлении Роспотребнадзора пояснили, что обнаруженный в магазине косметический лосьон относится к списку запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции. В ведомстве добавили, что в этом магазине будет проведена проверка.

Рейды Роспотреднадзора по Амурской области продолжатся до 26 января. В этот день закачивается временный запрет главного санитарного врача на продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Волонтеры в Приамурье провели рейд по поиску контрафактного алкоголя

Акция прошла в Благовещенске в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Приангарье

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