Захарченко: ДНР и ЛНР не могут объединиться из-за минского формата

Вместе с тем лидер Донецкой народной республики подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики поддерживают тесные связи
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не могут в ближайшее время объединиться, поскольку это нарушит минский формат, сообщил во вторник глава ДНР Александр Захарченко.
Он пояснил, что под Минскими соглашениями стоит его подпись и подпись лидера ЛНР Игоря Плотницкого как глав государств.
«На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы», — заявил Александр Захарченко.
Вместе с тем глава ДНР подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики поддерживают тесные связи и фактически взаимодействуют в формате конфедерации.
Читайте также: