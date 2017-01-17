Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Захарченко: ДНР и ЛНР не могут объединиться из-за минского формата

Вместе с тем лидер Донецкой народной республики подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики поддерживают тесные связи

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не могут в ближайшее время объединиться, поскольку это нарушит минский формат, сообщил во вторник глава ДНР Александр Захарченко.

Он пояснил, что под Минскими соглашениями стоит его подпись и подпись лидера ЛНР Игоря Плотницкого как глав государств.

«На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы», — заявил Александр Захарченко.

Вместе с тем глава ДНР подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики поддерживают тесные связи и фактически взаимодействуют в формате конфедерации.

Читайте также:

Зюганов предлагает признать суверенитет ДНР и ЛНР

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Захарченко: ДНР и ЛНР не могут объединиться из-за минского формата

Вместе с тем лидер Донецкой народной республики подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики поддерживают тесные связи

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке