Захарченко: ДНР и ЛНР не могут объединиться из-за минского формата

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не могут в ближайшее время объединиться, поскольку это нарушит минский формат, сообщил во вторник глава ДНР Александр Захарченко.

Он пояснил, что под Минскими соглашениями стоит его подпись и подпись лидера ЛНР Игоря Плотницкого как глав государств.

«На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы», — заявил Александр Захарченко.

Вместе с тем глава ДНР подчеркнул, что обе самопровозглашенные республики поддерживают тесные связи и фактически взаимодействуют в формате конфедерации.