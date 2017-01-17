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Похищенную в Оренбурге 12-летнюю девочку нашли живой

Сотрудникам полиции также удалось задержать подозреваемого в похищении ребенка

12-летняя девочка, похищенная неизвестными в Оренбурге, найдена живой, сообщили в региональном СК.

«Ребенок найден, он жив», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Девочка находилась в районе городской свалки на Загородном шоссе.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого похитителя — им оказался житель Пермского края. Он подтвердил свою причастность к похищению.

Ранее сообщалось, что неизвестные насильно посадили несовершеннолетнюю рядом с домом №20/1 по улице Родимцева и скрылись. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Похищенную в Оренбурге 12-летнюю девочку нашли живой

Сотрудникам полиции также удалось задержать подозреваемого в похищении ребенка

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