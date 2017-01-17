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ООН прогнозирует возобновление роста экономики РФ в 2017 году

По мнению экспертов международной организации, в 2017 году ВВП России вырастет на 1%

Специалисты ООН прогнозируют возобновление роста российской экономики в 2017 году впервые с 2014 года. Об этом сообщается в обнародованном во вторник докладе департамента по экономическим и социальным вопросам международной организации (ДЭСВ).

Так, по мнению экспертов, в 2017 году ВВП России вырастет на 1% после 0,8-процентного падения по итогам 2016 года. При этом в 2018 году этот показатель должен увеличиться на 1,5%.

При этом уровень инфляции в текущем году должен составить 6,6%, а в 2018 году — 4,7%. По итогам 2016 года этот показатель составил 7,2%.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

ООН прогнозирует возобновление роста экономики РФ в 2017 году

По мнению экспертов международной организации, в 2017 году ВВП России вырастет на 1%

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