ООН прогнозирует возобновление роста экономики РФ в 2017 году

Специалисты ООН прогнозируют возобновление роста российской экономики в 2017 году впервые с 2014 года. Об этом сообщается в обнародованном во вторник докладе департамента по экономическим и социальным вопросам международной организации (ДЭСВ).

Так, по мнению экспертов, в 2017 году ВВП России вырастет на 1% после 0,8-процентного падения по итогам 2016 года. При этом в 2018 году этот показатель должен увеличиться на 1,5%.

При этом уровень инфляции в текущем году должен составить 6,6%, а в 2018 году — 4,7%. По итогам 2016 года этот показатель составил 7,2%.