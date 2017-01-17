В Белом доме отвергли обвинения в делегитимизации Трампа

Пресс-секретарь действующего президента США Барака Обамы Джош Эрнест заявил о том, что Россия якобы попыталась «подорвать» легитимность выборов в стране.



Эрнест подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что предоставленная разведкой информация, которая касается того, что Россия якобы пыталась вмешаться в демократические процессы в США, является достоверной.



Он также указал на то, что разведка США «не впервые говорит неприятные для России вещи».



Таким образом, официальный представитель Белого дома прокомментировал недавние слова президента РФ Владимира Путина, который указал на попытки американских элит делегитимизировать избранного президента США Дональда Трампа.



По его словам, нынешняя администрация не пытается поставить под вопрос законность его победы на выборах и такие утверждения являются неправдой.



При этом он отметил, что высказывания российского лидера во многом совпадают с тем, что говорят представители будущей американской администрации, и ей необходимо определиться — на чьей она стороне: разведывательного сообщества и членов конгресса или же России и WikiLeaks.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания по дискредитации избранного президента США свидетельствует о деградации политических элит в этой стране.



«Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», — подчеркнул российский лидер.



Однако Путин выразил надежду на то, что здравый смысл на Западе возобладает.

