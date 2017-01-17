Союз музеев доказал, что Исаакий не принадлежал РПЦ при императорах

Союз музеев России опубликовал историческое исследование, в котором приведены данные о том, что Исаакиевский собор не принадлежал церкви во времена Российской империи. Кроме того, в XIX веке церкви было отказано в аналогичной просьбе.

В момент открытия собора в 1858 году сооружение находилось в ведении комиссии по постройке. В 1864 году император Александр II упразднил комиссию, а здание передал в ведение министерства путей сообщения. В 1871 году Исаакий перешел под контроль министерства внутренних дел, после чего ни в какое другое ведомство собор не передавался.



Отмечается, что церковь настаивала на том, чтобы собор был передан ей в ведение, однако специально собранная по указу императора комиссия отклонила просьбу духовного ведомства. Причиной отказа стало то, что при Исаакиевском соборе постоянно приходится проводить сложные технические и художественные работы.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. В 2016 году службы посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской православной церкви на основании принятого в 2010 году Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».