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РПЦ: передача Исаакия церкви — историческая справедливость

Также представитель РПЦ назвал символичным, что это произошло в год 100-летия революции

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин заявил, что передача Исаакиевского собора церкви — историческая справедливость.

«Это историческая справедливость. Она произошла в год, который многие ассоциируют со 100-летием революции, после которой собор у церкви отобрали. Возвращение собора явится данью памяти всем тем жителям Петербурга, которые отдали свои жизни в годы кровавых репрессий», — отметил Пелин.

Ранее стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет возвращен РПЦ в безвозмездное пользование. Вопрос был решен по договоренности губернатора Георгия Полтавченко с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Отмечается, что собор сохранит музейные функции.

Стоит отметить, что более 90 тыс. жителей города подписали петицию на имя губернатора Санкт-Петербурга с просьбой не допустить передачу Исаакиевского собора и храма Спаса-на-Крови в ведение РПЦ.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

РПЦ: передача Исаакия церкви — историческая справедливость

Также представитель РПЦ назвал символичным, что это произошло в год 100-летия революции

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