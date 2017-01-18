Deutsche Bank заплатит $7,2 млрд за ипотечные претензии США

Deutsche Bank достиг окончательного соглашения с министерством юстиции США, которое расследует операции банка с ипотечными облигациями.

Банк согласился заплатить $7,2 млрд и признал факт предоставления инвесторам ложной информации, следует из заявления ведомства.

Изначальная сумма претензий составляла $14 млрд. На этих сообщениях акции банка упали осенью до рекордных минимумов, его капитализация опускалась ниже $20 млрд.

Напомним, что минюст США возложил на DB часть вины за ипотечный кризис 2008 года. Банк предоставлял клиентам ложную информацию о кредитоспособности должников.