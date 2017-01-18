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Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Мэннингу

Срок заключения будет окончен в мае 2017 года

Президент США Барак Обама уменьшил срок тюремного заключения для информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, сообщает Sputnik со ссылкой на Белый дом.

Перед этим Обама внес Мэннинга в список лиц, в отношении которых может быть смягчено наказание, передает РИА «Новости».

«Челси Элизабет Мэннинг … Смягчение наказания: тюремный срок истечет 17 мая 2017 года», — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, в 2015 году американский военный Брэдли Мэннинг был признан судом женщиной и взял имя Челси.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Мэннингу

Срок заключения будет окончен в мае 2017 года

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