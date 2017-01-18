Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Мэннингу

Президент США Барак Обама уменьшил срок тюремного заключения для информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, сообщает Sputnik со ссылкой на Белый дом.

Перед этим Обама внес Мэннинга в список лиц, в отношении которых может быть смягчено наказание, передает РИА «Новости».

«Челси Элизабет Мэннинг … Смягчение наказания: тюремный срок истечет 17 мая 2017 года», — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, в 2015 году американский военный Брэдли Мэннинг был признан судом женщиной и взял имя Челси.

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