Захарова: Сноудену продлен вид на жительство в России на пару лет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.

Таким образом Захарова прокомментировала в Facebook заявление экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который ранее заявил, что Россия могла бы «сделать подарок» избранному президенту Дональду Трампу на инаугурацию, выдав Сноудена США. По словам Захаровой, предложение Морелла — это «идеология предательства».

«Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет», — написала Захарова.