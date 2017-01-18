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Захарова: Сноудену продлен вид на жительство в России на пару лет

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова бывшего замглавы ЦРУ о том, что Путин может «сделать подарок» Трампу, выдав экс-сотрудника американских спецслужб

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.

Таким образом Захарова прокомментировала в Facebook заявление экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который ранее заявил, что Россия могла бы «сделать подарок» избранному президенту Дональду Трампу на инаугурацию, выдав Сноудена США. По словам Захаровой, предложение Морелла — это «идеология предательства».

«Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет», — написала Захарова.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Захарова: Сноудену продлен вид на жительство в России на пару лет

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова бывшего замглавы ЦРУ о том, что Путин может «сделать подарок» Трампу, выдав экс-сотрудника американских спецслужб

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