Госдума ужесточит наказание для фанатов за беспорядки

Законопроект об ужесточении наказания для спортивных болельщиков за нарушение правил поведения на соревнованиях будет рассмотрен комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству в четверг. Ужесточение коснется не только российских, но и зарубежных фанатов, которых предложено выдворять за пределы России.

Как сообщили «Известиям» в комитете, поправки в КоАП планируется принять перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, который пройдет в России и кубка конфедераций 2017 года, который также состоится в России. Авторы поправок учитывают опыт организаторов чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 года во Франции, когда из страны были выдворены российские болельщики.

В частности, поправки вводят понятие «грубое нарушение» правил поведения на соревнованиях. К таким нарушениям будет относиться правонарушение, создающее угрозу как безопасности самих болельщиков, так и окружающих, а также нарушения, которые ведут к прекращению соревнования.

За эти нарушения будет установлен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме этого, предусмотрены арест на 15 суток и запрет на посещение соревнований сроком от одного года до семи лет. За нарушение запрета посещать соревнования предусмотрен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас он составляет от 20 тыс. до 25 тыс.).

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Иностранных болельщиков смогут выдворять из России за беспорядки