Иностранных болельщиков смогут выдворять из России за беспорядки

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в четверг планирует рассмотреть правительственный законопроект, ужесточающий ответственность спортивных болельщиков за нарушения правил поведения зрителей спортивных соревнований. В частности, для иностранных фанатов предусмотрена норма о выдворение за пределы страны в случае грубых нарушений правил поведения на стадионе. Депутаты рекомендуют принять проект в первом чтении, сообщили «Известиям» в комитете.

Поправки в КоАП, регламентирующие поведение спортивных фанатов, планируется принять в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, которые пройдут в России. Авторы учли опыт чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 года во Франции, когда массовые столкновения болельщиков вне стадионов привели к депортации российских фанатов.

В действующем законодательстве статья 20.31 КоАП, предусматривающая наказание за нарушение правил поведения зрителей спортивного соревнования, появилась в декабре 2014 года. Сейчас такое деяние карается штрафом от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 160 часов с запретом посещать матчи на срок от шести месяцев до трех лет. Если правонарушение было совершено повторно, штраф возрастает до 15 тыс. рублей, арест до 15 суток, а запрет — до семи лет.

Российские фанаты



Согласно пояснительной записке к законопроекту, за два года действия статьи 20.31 КоАП о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований было составлено более двух тысяч административных материалов. Большая часть из них пришлась за нарушения на футбольных матчах — выбегание на поле, использование пиротехнических изделий, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и нецензурная брань. Своими действиями правонарушители создавали угрозу своей безопасности и безопасности других зрителей.

Всего в 2014 и 2015 годах было оштрафовано 1382 болельщика, общая сумма штрафов превысила 4 млн. рублей. Кроме того, за нарушения на срок от одних до шести суток были арестованы 18 человек, обязательные работы назначены 13, еще 123 болельщикам в качестве наказания было запрещено посещать соревнования. При этом в 2015 году число использованной во время матча пиротехники выросло в 1,8 раза, а за нахождение в пьяном виде на соревновании к ответственности было привлечено на 12% человек больше, чем в 2014. Действующие сейчас штрафные санкции не оказывают на правонарушителей должного профилактического воздействия, полагают авторы законопроекта.

Предложенные правительством поправки подразумевают введение понятия «грубое нарушение» правил поведения зрителей соревнований. Таковым признается правонарушение, создающие угрозу как собственной безопасности болельщика, так и безопасности окружающих, а также нарушение, повлекшее за собой приостановление или прекращение соревнования.

В этом случае предлагается установить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, арест до 15 суток и запрет на посещение соревнований сроком от одного года до семи лет. Кроме того, штраф за нарушение запрета посещать соревнования составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас он составляет от 20 тыс. до 25 тыс.).

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту, российский тренер Валерий Газзаев («Справедливая Россия») заявил «Известиям», что поддерживает законопроект.

— Еще два года назад практически каждый футбольный матч в России заканчивался драками болельщиков, причем помимо фанатов могли пострадать и обычные граждане, просто пришедшие на игру. И это очень опасно. Кроме того, FIFA часто принимает превентивные меры в отношении футбольных клубов, чьи болельщики устраивают беспорядки. Были случаи, когда им запрещали участвовать в соревнованиях, — напомнил он.



По словам депутата, после вступления в силу соответствующей статьи КоАП негативная тенденция в поведении фанатов несколько замедлилась, однако очевидно, что нынешних мер недостаточно.

— В преддверии чемпионата мира мы должны вплотную поработать с болельщиками, создать все условия, чтобы они привыкли не устраивать драки, не проносили алкоголь на стадионы, не взрывали петарды и не нарушали ход игры. Наказание должно быть строгим, чем строже, тем лучше, — заявил он.



Иностранные нарушители



Авторы законопроекта предлагают дополнить статью четвертой частью, которая предусматривает отдельную ответственность для нарушителей-иностранцев. Так, для иностранного гражданина или лица без гражданства, совершившего повторное или грубое нарушение правил поведения зрителей, устанавливается штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.



Вместе с тем предусмотрена возможность заменить эту меру запретом на посещение матчей на срок от одного года до семи лет. Такое решение должен выносить суд, учитывая такие обстоятельства как длительность проживания иностранца в РФ, его семейное положение, наличие дохода и обеспеченность жильем, род деятельности и профессию, уплату налогов и законопослушное поведение.



Выдворение иностранцев-нарушителей из страны — это распространенная мировая практика, и она вполне адекватна для рассматриваемых правонарушений, отметил член комитета Госдумы по законодательству Сергей Иванов (ЛДПР), который будет представлять инициативу коллегам.



— Иностранцы могут быть разные, и важно, что наказание тоже возможно разное. Одно дело француз, приехавший к нам на матч, и другое — человек из СНГ, который тут живет с семьей и платит налоги. Поэтому очень хорошо, что судья будет иметь выбор, депортировать нарушителя или просто оштрафовать, — пояснил он.



Ужесточить и уравновесить



Инициатива уже получила заключение правового управления Госдумы и отзыв комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который выступил соисполнителем законопроекта.



У думских юристов нет замечаний концептуального характера. Депутаты — члены комитета по спорту поддержали предлагаемые меры в части повышения ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей соревнований. Вместе с тем они обратили внимание, что штрафы для иностранцев оказались меньше, чем для российских граждан, так как «иностранная» часть не предусматривает градации из-за повторного или грубого нарушения правил.



В своем заключении комитет рекомендует уравнять размер штрафов для всех злостных болельщиков, независимо от их гражданства. Вероятно, соответствующие поправки появятся ко второму чтению, пояснили «Известиям» в комитете по законодательству.



Ожидается, что законопроект будут принят и вступит в силу до конца весенней сессии, так как Кубок конфедераций FIFA пройдет в России уже этим летом, с 17 июня по 2 июля 2017 года.