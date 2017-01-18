Осужденные болельщики РФ не считают свои действия на Евро криминалом

Российские болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и России, прилетели в Москву. В разговоре с журналистами фанаты заявили, что не считают свои действия в Марселе 11 июня криминалом.

«Доказательств против нас не было. Это все политика. Не жалеем о нашей поездке во Францию, ведь то, что мы сделали там невозможно назвать криминалом. В России мы абсолютно свободны», — сказал Ерунов.

Ерунов и Горбачев были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Затем тюремные сроки были сокращены — до 18 и 15 месяцев соответственно. Позже они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции, которое было удовлетворено.