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Самолет ВВС США потерпел крушение на авиабазе в Миссисипи

Двое находившихся на борту человек успели катапультироваться перед крушением

Самолет ВВС США потерпел крушение на авиабазе в американском штате Миссисипи, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства AP, учебно-тренировочный самолет Boeing T-45 Goshawk по неустановленным причинам рухнул на базе американских ВВС Меридиан.

Двое находившихся на борту человек успели катапультироваться перед крушением. Однако они пострадали и были госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Самолет ВВС США потерпел крушение на авиабазе в Миссисипи

Двое находившихся на борту человек успели катапультироваться перед крушением

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