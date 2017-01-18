Самолет ВВС США потерпел крушение на авиабазе в Миссисипи

Самолет ВВС США потерпел крушение на авиабазе в американском штате Миссисипи, сообщает «Федеральное агентство новостей».



По данным агентства AP, учебно-тренировочный самолет Boeing T-45 Goshawk по неустановленным причинам рухнул на базе американских ВВС Меридиан.

Двое находившихся на борту человек успели катапультироваться перед крушением. Однако они пострадали и были госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.