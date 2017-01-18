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Большинство американцев верят в российские кибератаки на выборы

26% из них считают, что Дональд Трамп проиграл бы выборы, если бы не это вмешательство

Чуть более половины американцев уверены, что Россия якобы совершала кибератаки на выборы президента США, причем всего 26% из них уверены в поражении Дональда Трампа без этого вмешательства, говорится в опросе по заказу Wall Street Journal и NBC.

В реальность российской хакерской угрозы верят 51% опрошенных, обратной точки зрения придерживаются 36%, а 13% затруднились с ответом. 63% из тех, кто винит Москву, не смогли уверенно сказать, оказали ли хакерские атаки влияние на исход выборов. И лишь 26% уверены, что Дональд Трамп проиграл бы, если бы не «вмешательство Москвы», передает ТАСС.

Кроме этого, большинство опрошенных не имеют мнения о позитивном отношении Трампа к президенту России Владимиру Путину. Треть из них считает, что Трамп относится к Путину слишком дружественно, 24% не считают чрезмерно дружественным отношение обоих политиков друг к другу.

Опрос проводился 12-15 января среди тысячи взрослых жителей США. Вероятность погрешности составила 3,1 процентных пункта.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Большинство американцев верят в российские кибератаки на выборы

26% из них считают, что Дональд Трамп проиграл бы выборы, если бы не это вмешательство

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