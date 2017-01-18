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Сильных морозов в Москве на Крещение не будет

В столице ожидается температура около минус 9 градусов

На Крещение в столице ожидается температура около минус 9 градусов, к утру придет небольшое потепление и снег.

В погодном центре «Фобос» отметили, что минимальные температуры придутся на первую половину ночи, когда столбики термометров опустятся до минус 7–9 градусов, но уже после полуночи начнет усиливаться западный ветер, пойдет снег. К утру постепенно потеплеет до минус 5–7 градусов.

По данным погодного центра, потепление и осадки в течение ночи связаны и тем, что к региону с северо-запада будет приближаться атмосферный фронт, передает «РИА Новости».

Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января. В России праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в прорубях.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Сильных морозов в Москве на Крещение не будет

В столице ожидается температура около минус 9 градусов

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