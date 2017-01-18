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Похищенная в Оренбурге школьница звонила матери из багажника

Похитителя девочки задержали

Двенадцатилетняя девочка в Оренбурге во время похищения отправила SMS и дозвонилась до матери из багажника машины похитителя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Подозреваемый <…> поместил в багажник автомобиля «Лада-Гранта» 12-летнюю девочку и вывез в место, где был в последующем задержан. По дороге следования девочка отправила СМС маме, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи», — говорится в сообщении.

Женщина обратилась в полицию, что позволило своевременно организовать поиск ребенка.

По подозрению в преступлении задержали 29-летнего жителя Пермского края. Он подтвердил причастность к похищению школьницы.

Ранее сообщалось, что неизвестные насильно посадили девочку в автомобиль во дворе дома в Оренбурге и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Похищенная в Оренбурге школьница звонила матери из багажника

Похитителя девочки задержали

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