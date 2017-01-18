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Адвокат: Сноуден может получить гражданство РФ

У экс-сотрудника ЦРУ и АНБ есть для этого все юридические основания

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден может получить российское гражданство — у него для этого есть все юридические основания.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сноудена.

«По существу, у него сейчас есть все основания для того, чтобы в дальнейшем получать гражданство (РФ), в течение какого-то времени, поскольку по закону у нас срок проживания на территории России (для получения гражданства) – не менее 5 лет. То есть в случае, если он посчитает возможным в будущем, в ближайшее время, юридически это уже будет возможно. Сейчас он живет на территории России уже почти 4 года, законы не нарушает, никаких претензий к нему нет – это одно из оснований для продления вида на жительство», — заявил Анатолий Кучерена.

Напомним, ранее стало известно что Сноудену продлен вид на жительство еще на 3 года, до 2020 года.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Адвокат: Сноуден может получить гражданство РФ

У экс-сотрудника ЦРУ и АНБ есть для этого все юридические основания

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