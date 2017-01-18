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Полицейского из «танцующего» свадебного кортежа в Москве уволили

Проводится проверка в отношении руководителей экс-оперуполномоченного

Сотрудник полиции Карахан Балакеримов, свадебный кортеж которого, грубо нарушая правила дорожного движения, устроил «танцы» во время празднования его свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел. Проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего оперуполномоченного.

«По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО города Москвы, старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — цитирует «ТВ Центр» сообщение официального представителя МВД России Ирины Волк.

Проверку провели после публикации видео со свадебным кортежем в СМИ.

В настоящее время проводится служебная проверка в отношении руководителей экс-полицейского, по результатам которой в соответствии с действующим законодательством будет принято решение.

Напомним, видео передвижений свадебного кортежа с нарушением правил дорожного движения было опубликовано в начале недели. Иномарки, входящие в кортеж, перекрывали дорогу другим участникам дорожного движения, занимая все полосы. А автомобиль BMW проехал несколько километров задним ходом. В отношении полицейского Карахана Балакеримова, устроившего «свадебные танцы», была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволили из МВД.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Полицейского из «танцующего» свадебного кортежа в Москве уволили

Проводится проверка в отношении руководителей экс-оперуполномоченного

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