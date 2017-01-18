Кудрин поучаствовал в первом в году совещании по экономике у Путина

Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и заместитель председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин принял участие в первом в 2017 году совещании по экономическим вопросам у главы страны.

«(Я пригласил Кудрина. — «Известия»), имея в виду, что он занимается подготовкой программы будущего развития экономики», — сказал президент Владимир Путин, открывая совещание.

В ходе заседания глава государства заявил о необходимости новых стимулов для развития экономики РФ. Он также подчеркнул важность поддержки положительных тенденций в экономике. Владимир Путин добавил, что положительные тенденции в экономике конца 2016 года пока неустойчивы.



