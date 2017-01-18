Путин заявил о необходимости новых стимулов для развития экономики РФ

Глава государства также подчеркнул важность поддержки положительных тенденций в экономике
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Российской экономике необходимы новые стимулы для развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на совещании кабмина по экономике в среду.
Путин подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций, как частных, в том числе иностранных, так и государственных.
«Важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски», — также отметил он.
Глава государства добавил, что положительные тенденции в экономике конца 2016 года пока неустойчивы.