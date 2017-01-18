Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин заявил о необходимости новых стимулов для развития экономики РФ

Глава государства также подчеркнул важность поддержки положительных тенденций в экономике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российской экономике необходимы новые стимулы для развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на совещании кабмина по экономике в среду.

Путин подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций, как частных, в том числе иностранных, так и государственных.

«Важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски», — также отметил он.

Глава государства добавил, что положительные тенденции в экономике конца 2016 года пока неустойчивы.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Путин заявил о необходимости новых стимулов для развития экономики РФ

Путин заявил о необходимости новых стимулов для развития экономики РФГлава государства также подчеркнул важность поддержки положительных тенденций в экономике

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке