Путин заявил о необходимости новых стимулов для развития экономики РФ

Российской экономике необходимы новые стимулы для развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на совещании кабмина по экономике в среду.

Путин подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций, как частных, в том числе иностранных, так и государственных.

«Важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски», — также отметил он.

Глава государства добавил, что положительные тенденции в экономике конца 2016 года пока неустойчивы.

