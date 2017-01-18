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Еще два подземных толчка произошли в Центральной Италии

По данным сейсмологов, магнитуда первого составила 5,7, второго — 5,6

В Центральной Италии произошли еще два мощных подземных толчка. Магнитуда первого составила 5,7, второго — 5,6.

Землетрясения произошли на расстоянии около 100 км от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибло почти 300 человек.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается, но на двух линиях римского метро эвакуировали пассажиров.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Центральной Италии землетрясение магнитудой 5,4, которое затронуло области Италии Лацио и Абруццо, подземные толчки ощущались и в Риме.

Напомним, 24 августа в Центральном регионе Италии произошло землетрясения магнитудой 6,2 балла. Его толчки ощущались в том числе в Риме, Неаполе и Флоренции. В результате землетрясения погибли 295 человек. Более 3 тыс. лишились крыши над головой. Это землетрясение — крупнейшая катастрофа в истории страны с 2009 года.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Еще два подземных толчка произошли в Центральной Италии

По данным сейсмологов, магнитуда первого составила 5,7, второго — 5,6

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