Музеи Крыма обжаловали решение суда Амстердама по скифскому золоту

Музеи Крыма подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче Киеву экспонатов выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Анастасию Сивицкую, которая представляет интересы крымских музеев в суде, краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже.



Сроки рассмотрения апелляции будут определены судом.



Напомним, коллекция золота скифов решением суда Амстердама была передана Украине. Крым, согласно вердикту суда, не может претендовать на коллекцию, так как не является страной.



Ставшая скандальной выставка «Крым: золото и секреты Черного моря» открылась 7 февраля 2014 года — за 37 дней до референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. В Амстердам были вывезены, по разным сведениям, от 500 до 2 тыс. экспонатов из пяти музеев: четырех крымских и Национального музея истории Украины (Киев).



19 ноября 2014 года музеи Крыма подали иск в суд Амстердама, требуя вернуть ценности, принадлежащие музеям.



24 ноября 2014 года сотрудники Музея Алларда Пирсона демонтировали экспозицию и переместили ценности на хранение в другое помещение, где, по словам представителя музея, они будут находиться до решения суда.



14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать экспонаты Украине. Крым, согласно вердикту суда, не может претендовать на коллекцию, так как не является страной.

